[VIDEO] Se burlaban de él por ser flaco y ahora es campeón nacional de pulseadas Esos comentarios los sufrió en la escuela y fue lo que le motivó a entrar en el gimnasio.

Un ejemplo viviente de superación y guapeza conmueve a toda la perrada desde la ciudad de Loma Plata, Alto Paraguay, Chaco. El campeón nacional de lucha de brazos recordó su infancia a Crónica, lo cual fue lo que lo motivó para entrar en este deporte. Se trata de Steve Sawatzki, un paraguayo descendiente de colonos alemanes. Uno de los muchos que hay en el Chaco Paraguayo.

El mismo conversó con Crónica y sostuvo que “en la escuela hasta las nenas tenían más fuerza que yo, todas me decían que era un flacuchento y débil. Sufrí bullying por esa razón y fue lo que me motivó a meterme a entrenar en los gimnasios. Las palabras me dolían, siempre se burlaban de mí porque era muy flaco”, contó sobre su dura infancia.

Cansado de la burla de la gente, decidió entrar al gimnasio a los 16 años para ganar masa muscular. “En el local conocí a otros muchachos que me mostraron los secretos del deporte que también es conocido como pulseada y me gustó la disciplina”.

Agregó que “lo más doloroso era escuchar todo el tiempo que la gente hablara de mi, que cuestionara mi físico por ser muy flaco. Nunca llegué a ser víctima de violencia física por eso, pero moralmente me sentía muy afectado por los comentarios que hacían. Me dolía que las chicas tiren comentarios sobre mi persona”.

Era víctima de bullying en el colegio por ser flacuchento.

Su carrera como profesional

Tras unos años entrenando en el gym, empezó su carrera en el torneo de las pulseadas. “En el primer torneo que participé fue en el 2023 en un torneo en Lambaré, donde logré conseguir un brillante segundo puesto”.

Explicó que “yo tomo esto como un hobbie pero con la seriedad que todo deporte requiere. Además de fortalecer los músculos para ganar en esto también hay que fortalecer los tendones y las muñecas para ganar. Otra cosa también es para no romperte los brazos, es empujar al rival hacia uno mismo y empujar con el cuerpo”.

Agregó que “entreno a full tres veces por semana con pesas especiales y mantengo una dieta a pura carne y un poco de creatina para complementar. Representé al país en torneos sudamericanos en Buenos Aires y mi sueño es participar en el mundial de Canadá el próximo año con mi amigo Henry Brown, quien es mi compañero de entrenamiento”.

Stevy Sawatzky, ahora es un pesoka que compite en pulseadas a nivel nacional e internacional.

Su sueño es ser el más fuerte

Por último sostuvo que “creo que cada muchacho una vez en su vida quiere ser el más fuerte del mundo, y por eso es que quiero participar en los torneos. Ni siquiera se gana plata en este deporte. Lo hago todo por amor y lo que sí me gustaría conseguir son auspiciantes para poder viajar al extranjero a competir”.

Hoy en día es el campeón nacional en pulseadas a nivel país y el próximo 16 de octubre vendrá de Loma Plata a Asunción para otra competencia de pulseadas para defender su corona.