[VIDEO] ¿Se ha formado una pareja? El rollo piensa que bailan juntos en el amor La polémica está encendida. Dos que bailan están en el ojo de cupido porque ndaje, según el rollo, existe romance y se formó una nueva pareja. Rodrig…

La polémica está encendida. Dos que bailan están en el ojo de cupido porque ndaje, según el rollo, existe romance y se formó una nueva pareja. Rodrigo Colman, más conocido como “Che Compañero kue” y la bailarina Adriana Sanguina fueron vistos en un local a los abrazos y cariñitos en la cintura. Loperro ya se hicieron todo la película y reaccionaron en los distintos perfiles de chisme de las redes sociales que hay química.

Mientras algunos fantasean, otros tienen la certeza y observan, los protagonistas de esta historia del fantasma del amor salieron a responder a los internautas. “Un abrazo nomas fue. Es cómo mi hermana”, dijo el influencer. La experta en sacar los pasos prohibidos si que tiró, “el es una persona libreee puede tener las que quiera, porque no es mío, es mi amigo”.

Aunque en otro comentario la cuerona le comentó, “hermanito”, nadie se creyó el cuento chino y con respuesta muchas más directas respondieron, “así también decía mi ex”. ¿Bailan juntos en la pista del amoyam o no?