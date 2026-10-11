[VIDEO] ¡Terrible! Perro miró la cuneta y minutos después cayó en el un motociclista Un hombre de 39 años perdió la vida tras caer a una cuneta llena de agua en Coronel Oviedo. El accidente quedó registrado en cámaras de circuito cerr…

Un hombre de 39 años perdió la vida tras caer a una cuneta llena de agua en Coronel Oviedo. El accidente quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, pero un detalle de las imágenes llamó poderosamente la atención de los internautas.

El accidente ocurrió a la 01:12 sobre la calle Héctor Roque Duarte, frente a un salón de eventos. Las imágenes de circuito cerrado muestran al motociclista circulando a una velocidad aparentemente moderada, hasta que, por razones que todavía no se aclararon, termina yendo derechito a la cuneta.

Sin embargo, hubo otro detalle que dejó a más de uno con los pelos de punta. Segundos antes del accidente, dos perros pasaron por el lugar y uno de ellos se detuvo a mirar precisamente la cuneta en la que, segundos después, caería el motoca.

¡Y ahí empezaron las teorías en las redes sociales! Algunos internautas se preguntaron si el animal habría visto algo extraño y hasta lanzaron la pregunta: ¿Será que el perro ya vio a la Muerte rondando por el lugar? Entre los comentarios, varios recordaron la creencia popular de que los perros pueden percibir cosas que los humanos no ven, incluso cuando la muerte anda cerca.

Lo cierto es que el video dejó un detalle que dio mucho que hablar, aunque no existe evidencia de que el comportamiento del firu haya tenido relación con el trágico accidente. Mientras tanto, el cuerpo del infortunado fue encontrado recién a las 06:20, varias horas después de lo ocurrido.