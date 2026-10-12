2 de Mayo y una oportunidad de oro para retomar la punta El Gallo Norteño recibe esta tarde a Ameliano y podría volver a hacerse con la cima del Torneo si es que gana.

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero recibirá en su estadio, el Río Parapití de la terraza del país, al Sportivo Ameliano desde las 17:00, contando con una oportunidad que difícilmente se pueda volver a presentar de quedarse en solitario con la punta del Campeonato Clausura, esto luego de los empates de Olimpia y Libertad.

De momento y antes de su choque ante la V Azulada, el Gallo cuenta con 25 unidades, mientras que tanto el Guma como el Decano quedaron con 27 luego de sus empates de ayer domingo ante Guaraní y Rubio Ñu respectivamente, por lo que si el equipo del Norte del país gana esta tarde, pasaría a superarlos en la tabla.

En lo que respecta a Ameliano, viene de una derrota sorpresiva ante un Rubio Ñu que está luchando por su vida y por no descender, todo esto en la Fortaleza de Pykysyry de Villeta, por lo que intentará regresar lo antes posible a la senda victoriosa.

El árbitro del juego será Alipio Colmán, que tendrá la asistencia de Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarto árbitro: César Rolón y en el VAR estará Carlos Benítez.