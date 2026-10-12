Abren compuertas de Acaray e Yguazú por exceso de agua Ante el pronóstico de lluvias para las próximas semanas, la ANDE anunció la apertura gradual de las compuertas de los embalses de Acaray e Yguazú, en…

Ante el pronóstico de lluvias para las próximas semanas, la ANDE anunció la apertura gradual de las compuertas de los embalses de Acaray e Yguazú, en Alto Paraná, para regular el nivel del agua y evitar complicaciones.

La medida afecta a las zonas cercanas a la Central Hidroeléctrica Acaray, en Hernandarias, y a la presa Yguazú, en el municipio del mismo nombre. Según informó la institución, la liberación de agua se realizará de manera controlada y por etapas.

En una primera fase, las compuertas se abrirán parcialmente durante unas tres horas, liberando un caudal mínimo para evaluar cómo se comporta el agua en los cauces. Posteriormente, la descarga irá aumentando de forma progresiva, dependiendo de las condiciones climáticas, el volumen de agua acumulado y los criterios técnicos de seguridad.

Ante esta situación, la ANDE pide a los pobladores y visitantes que no se acerquen a las orillas de los ríos ni a las zonas bajas que podrían inundarse repentinamente.