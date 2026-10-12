Abuelito vivió momentos de terror tras asalto No es la primera vez que asaltan su local comercial, explicó.

Adulto mayor de 87 años relata momentos de terror durante un supuesto asalto

Aproniano C. D. L., de 87 años, poblador del barrio Las Palmas de Concepción, relató los momentos de temor que vivió el pasado domingo, alrededor de las 14:00, cuando fue víctima de un supuesto asalto en su establecimiento comercial denominado Koeju.

En una conversación mantenida esta mañana con un medio local denominado canal 11 Damoa, el hombre contó que uno de los presuntos autores tomaron un cuchillo y lo amenazaron, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Ante el peligro, decidió huir del lugar para resguardar su integridad física.

Según su relato, los desconocidos se llevaron varias cajas de cigarrillos y un machetillo que se encontraba en el establecimiento.

El karai guasu manifestó que no es la primera vez que atraviesa una situación similar, por lo que expresó su preocupación ante la inseguridad y el temor de volver a ser víctima de otro hecho de estas características.