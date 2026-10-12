Asalto, persecución y balacera en Sajonia Entre 4 pelaron un surtidor e intentaron huir.

Se logró la aprehensión de uno de los presuntos autores y la recuperación del dinero y objetos robados.

Terrible e infernal tiroteo desató el pánico total en pleno corazón del barrio Sajonia de Asunción. Cuatro sanguinarios maleantes en furgoneta asaltaron una estación de servicios y huyeron a toda velocidad.

La Policía acudió volando tras la llamada de la encargada y se cruzó de frente con los peligrosos bandidos. A pura bala viva los malandros abrieron fuego contra las patrulleras gatillando al menos cinco disparos.

En medio del descontrol abandonaron el vehículo cerca del antiguo tanque de Petropar para escapar a pie. Se metieron desesperados entre los estrechos pasillos hacia la ribera de Itá Pytã Punta.

En una feroz incursión policial a pie y en moto, los uniformados lograron acorralar a uno de los sospechosos. El detenido fue identificado como Cristian Manuel C. R., de 24 años y con antecedentes.

Los agentes lograron recuperar todo el billete de la recaudación y los objetos que habían sido robados. El operativo sigue candente en la zona buscando intensamente a los tres prófugos que se hicieron humo.