ExMiss Gordita bajó más de 40 kilos y mirá cómo quedó

La participante del programa de stream “Peso 360” del canal Shine Plus TV, Romina Aguilera, obtuvo su alta tras alcanzar su peso ideal.
La Miss Gordita 2024 llegó a pesar más de 100 kilos con sus 1,69 de estatura, que logro bajar hasta 63 kilos, en casi un año de tremendo esfuerzo y mucha disciplina.
¿Podes contarnos cuanto bajaste?
-Con exactitud baje 41 kilos en total con mucho esfuerzo realmente.
¿Te costó llegar a tu peso ideal?
-Claro, el proceso no ha sido para nada fácil para mí, pero ahora es un sueño realizado que hasta ahora me sorprende haber vencido las barreras.
¿Como te cambió la calidad de vida ahora que estas en peso ideal?
-Me siento con más energía, más confianza y disfruto mucho más de mi día a día, cambió mi cuerpo, pero también mi forma de sentirme conmigo misma.
¿Que consecuencias en tu salud te produjo el sobrepeso que tenías?
-Tengo una condición en las piernas llamada lipedema que es acumulación excesiva de grasa en la zona de muslos y piernas, con la obesidad que tenía se complicaba, sentía pesadez,y dolor en la zona, cuando iba a acostarme era peor, sin contar los moretones que aparecían sin razón.
¿Cómo te sentiste cuando te contaron que tenés tu alta en el programa?
-Fue una sorpresa para mí, porque estábamos en un viernes de eliminación y cuando me dieron la noticia que no solo pasaba la eliminación sino también llegaba a mi alta me emocioné bastante y tuve muchos sentimientos encontrados.
En un posteo tuyo decías que volviste a tener tu peso que tenias a los 16 años.
-Así es, algo que no pensé volver a tener es mi peso de cuando tenía 16 años, cuando empece con mi proceso de transformación no buscaba más que llegar a pesar por lo menos 80 kilos y cuando bajé a 70 kilos cada vez me emocionaba más, es muy difícil para una gordita volver a ser un talle P en ropas.
¿Que había desencadenado tu subida de peso?
-Encontré refugio en la comida después de haber entrando en una depresión, donde mi único consuelo era comer y comer, iba subiendo y no me daba cuenta, nadie me decía nada y yo no me veía mal hasta que mis ropas dejaron de quedarme y tuve una situación vergonzosa donde tuvimos que comprar otra cama porque se rompió el que teníamos por mi sobrepeso.
¿Te parece ideal poder bajar así como vos luchaste contra el sobrepeso tratarlo con dietas y ejercicios o con la tirzepatida?
-Al principio bajé 17 kilos sin ayuda de la tirzepatida, a puro pulso y constancia con alimentación sana y ejercicio, así llegué a 87 kg pero llega un punto en donde el cuerpo crea resistencia y ya no podes bajar más, eso fue lo que pasó conmigo, esa molécula es un aliado fundamental para llegar a tu peso ideal.
¿Es fundamental el apoyo de la familia en la lucha contra la obesidad?
-Por supuesto, imagínate que vos estés cuidando lo que comes y que dentro de la casa estén preparando unas pizzas o una hamburguesa y vos no podes comer, te pone en una situación difícil, desde que empecé mi cambio también los que están en mi casa tuvieron que cambiar su régimen alimenticio, mi marido bajó 8 kilos desde que yo entré al programa, solo cambiando su alimentación.
¿Que sentías antes al mirarte al espejo?
-Me sentía fea, no quería mirarme al espejo, lo mismo cuando me sacaba fotos, retocaba para no mostrar la realidad.
¿Y ahora como te sentís ahora al verte al espejo, a ver ese cambio de 180°?
-Es increíble como me gusta lo que veo en el espejo, con mis 32 años me siento de 20, sin ninguna inseguridad pido que me saquen fotos, grabo sin inseguridades mis videos para las marcas con quienes trabajo, antes usaba miles de ediciones para tapar mis inseguridades.
¿Que no podías evitar comer anteriormente?
Las gaseosas y las comidas siempre acompañaba con pan.
¿Que alimentos evitas ahora pero podías darte un permitido?
-La pizza , que es un 80% harina, es como para comer solo 1 vez al mes por ahí.
¿Que le querés decir a las personas que siguen con su lucha contra la obesidad?
-Les diría que no se comparen con nadie, cada proceso lleva su tiempo lo importante es dar un paso a la vez, si estás queriendo bajar de peso no te sobreexijas, hacelo poco a poco y yo sé que es difícil pero trata de disfrutar el proceso, salí a caminar, uno tiene que ser tu mayor motivación, lo demás llegará cuando tenga que llegar. No te rindas, si yo pude vos también podes.