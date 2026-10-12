Chiqui le tiró un palito a Alfaro Al parecer el DT de Guaraní, Francisco Arce, se enojó un chiqui con el entrenador albirrojo y le tiró un dardito a raíz de sus declaraciones sobre el campeonato paraguayo.

El adiestrador del Club Guaraní, Francisco Arce, habló anoche en conferencia de prensa luego del partido que disputó su equipo ante su par de Libertad, el cual acabó en un emocionante empate de 2-2, con el Gumarelo poniéndose al frente primero para que luego del Aborigen se lo diera vuelta y posteriormente se diera la igualdad final.

Entre algunas críticas lanzadas al arbitraje del juego debido a un penal cobrado en favor de Libertad, Arce dejó deslizar una pequeña indirecta muy directa al DT de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, diciendo: “me pareció un partido muy bueno, espero que (Gustavo) Alfaro lo haya visto, ya que él pide mejorar el fútbol paraguayo”.

Las declaraciones del entrenador aurinegro vienen a raíz de las duras críticas que Gustavo Alfaro lanzó contra el campeonato paraguayo, señalando que el nivel de competitividad es bastante bajo comparado con otros países, incluso del propio continente sudamericano, llegando a señalar que uno de los actuales punteros, Olimpia, se eliminó de la Copa Sudamericana siendo goleado ante uno de los últimos del fútbol brasileño, el Vasco Da Gama, pero que luego todos se olvidaron de eso debido a que ganó el clásico a los pocos días.

Como dato curioso, Francisco Arce fue técnico de la Selección Paraguaya en dos ocasiones, al principio del proceso de cara a Brasil 2014, teniendo un desempeño bastante malo y siendo desvinculado antes de finalizar la primera rueda, y en la segunda parte del correspondiente a Rusia 2018, durante los duros años en los cuales la Albirroja se ausentaba de todos los mundiales.

De hecho, Arce como DT albirrojo tuvo la brillante oportunidad de devolver a Paraguay a un Mundial en 2017, en la última fecha de la Eliminatoria para Rusia 2018, ya que solo con vencer a Venezuela de local, la Albirroja, como mínimo, ya se aseguraba el repechaje.

No obstante, el seleccionado del Chiqui cayó sorpresivamente en aquel partido ante una vinotinto juvenil, y tuvo que esperar ocho años más para finalmente regresar a la Copa del Mundo de la mano de Alfaro.