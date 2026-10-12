Concejal chocó y mató a un motoca: “Me salió de la nada” Ocurrió en la noche del domingo.

Terrible choque sangriento estremeció a la tranquila ciudad de Obligado, Itapúa. Ocurrió cerquita de las nueve y media, a la altura del kilómetro 56 de la famosa ruta PY06. Un humilde motoca a bordo de su Star 125cc terminó brutalmente arrollado sobre el asfalto. La camioneta involucrada es una potente Volkswagen Amarok conducida por un pesado de la zona. Se trata del concejal departamental de Itapúa, Eduardo Ariel S. V. N., de 43 años.

Los uniformados de la Comisaría 13ª llegaron soplando tras un alerta telefónico y hallaron el horror. El conductor del biciclo quedó tirado en la oscuridad, completamente reventado y ya sin signos de vida.

El lujoso rodado del político y la motocicleta quedaron hechos pedazos tras el impactante encontronazo. Fiscalía y Criminalística acudieron al toque para levantar el cadáver y determinar cómo fue el bombazo. La Policía abrió un expediente candente mientras la gente exige justicia por la trágica muerte del transeúnte.