El agua avanza y evacúan a familias en Ciudad del Este La crecida del río Paraná ya está causando preocupación en Ciudad del Este, donde varias familias del barrio San Rafael tuvieron que ser evacuadas an…

La crecida del río Paraná ya está causando preocupación en Ciudad del Este, donde varias familias del barrio San Rafael tuvieron que ser evacuadas ante el rápido avance de las aguas, especialmente en la zona ribereña del arroyo Acaraymí.

Personal del Área Naval del Este y de la Prefectura de Zona del Este se encuentra trabajando en el lugar para ayudar a las familias afectadas y ponerlas a salvo ante la subida del nivel del agua.

El operativo se lleva adelante de manera coordinada con la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación y la 3.ª División de Infantería, con el objetivo de brindar asistencia a los pobladores que están pasando momentos difíciles por la crecida.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan que las personas que necesiten ayuda pueden llamar gratis al 143, disponible las 24 horas para usuarios de Claro, Personal y Tigo. También pueden comunicarse directamente con el Área Naval del Este al 0972 305-129.Se recomienda a las familias que viven en zonas bajas y cercanas al río mantenerse alertas y solicitar ayuda a tiempo si el agua comienza a acercarse a sus viviendas.