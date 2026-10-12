El BCP disipó dudas sobre el sistema financiero La información oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), mediante las respuestas remitidas a la Cámara de Senadores, no hizo otra cosa que desnud…

La información oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), mediante las respuestas remitidas a la Cámara de Senadores, no hizo otra cosa que desnudar la maliciosa campaña mediática de medios “tradicionales” de nuestro país que, una vez más, pusieron en duda la veracidad de lo informado en el caso.

El contenido de las contestaciones de la banca matriz a los senadores, constituye un elemento central para evaluar la maliciosa campaña en contra de ueno bank, porque permite contrastar las tendenciosas publicaciones periodísticas con la verdad, ya que da cuenta de actuaciones institucionales y antecedentes documentados por el organismo regulador que no fueron tenidos en cuenta a la hora de difundir información malintencionada por parte de ABC Color y Última Hora.

Supervisión y medidas correctivas

Uno de los aspectos más relevantes es que la existencia de observaciones supervisoras no implica, por sí misma, que un banco se encuentre en una situación irregular generalizada ni que represente un riesgo para el sistema financiero. De hecho, el BCP tiene registrado 11 sumarios administrativos a 7 bancos de plaza, por diferentes motivos, entre ellos lavado de dinero. Sin embargo, operan sin inconveniente alguno.

Para el BCP, la supervisión prudencial contempla requerimientos, controles y correcciones para las entidades sometidas a vigilancia, como parte del funcionamiento ordinario y correcto del sistema.

En ese contexto, las respuestas del BCP permiten examinar las actuaciones relacionadas con ueno bank sin aislar determinados documentos del proceso de supervisión en el que fueron generados. La cuestión de fondo no es solamente si existieron observaciones, sino cuándo fueron identificadas, qué medidas adoptó la autoridad y cuál fue la respuesta de la entidad supervisada.

La documentación remitida al Senado ofrece elementos para reconstruir esa secuencia y evaluar si los cuestionamientos divulgados reflejan integralmente los antecedentes institucionales.

Ojo: el “Informe Rivarola” es hína un punto sensible

Otro punto sensible es el documento atribuido al exfuncionario Fernando Rivarola, cuya difusión alimentó las publicaciones tendenciosas sobre supuestas faltas graves en ueno bank. Las explicaciones del Banco Central sobre su origen, su carácter y su situación administrativa obligan a distinguir entre un documento de circulación no oficial y las actuaciones formalmente incorporadas a los procedimientos de supervisión.

Esta diferencia resulta fundamental para determinar el valor que corresponde asignar a cada antecedente. Un correo o memorando atribuido a un funcionario no puede analizarse al margen de las competencias de su autor, los canales institucionales utilizados y las medidas efectivamente adoptadas por el organismo regulador.

Las contestaciones oficiales también permiten contrastar la cronología de las actuaciones supervisoras con la difusión posterior del documento, un aspecto decisivo para valorar las afirmaciones publicadas.