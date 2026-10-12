El “Gallo” no perdonó y canta en lo más alto 2 de Mayo le ganó a Ameliano y es único líder del Clausura 2026.

Alan Gómez (centro), marcó el único tanto del partido, el que le valió ahora ubicar de nuevo al 2 de Mayo, en lo más alto del campeonato.

Triunfo y punta para 2 de Mayo. El “Gallo Norteño” no desaprovechó la oportunidad, le ganó 1-0 a Sportivo Ameliano en el “Río Parapití” y tres fechas después vuelve a cantar en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

El “Gallo” ya sabía que se habían frenado Olimpia y Libertad y, empujado por eso, salió a buscar el partido desde el principio. Pero Ameliano también mostró lo suyo y, con la cancha muy perjudicada por el agua que cayó, hicieron un partido intenso.

A pesar de las ganas que mostraron, el primer tiempo se fue sin goles, pero a lo 10’ del complemento, jugada de contra que termina quedándole a Alan Gómez, quien ya metido dentro del área sacó un derechazo al ángulo y convierte en el 1-0, que a larga se terminó sellando porque los dos tuvieron sus chances, Ameliano de empatar y el “2” de ampliar, pero ninguno acertó y el 1-0 bastó para que el “Gallo” suba a lo más alto nuevamente.

“Era momento de levantarnos”, tiró Ledesma

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, quedó chocho con lo que mostró su equipo en la victoria sobre Ameliano y le dio todo el crédito del triunfo a sus muchachos. “Tuvimos dos derrotas que nos dolieron muchísimo, más la eliminación de la Copa Paraguay. Hablamos con el grupo, consideramos que todavía estábamos bien, sin alejarnos de la punta y consideramos que era momento de levantarnos. Hoy era un partido donde todos nos iban a mirar, era el momento de agarrar la punta otra vez y los chicos se portaron de manera fenomenal”, comentó el DT.