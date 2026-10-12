Empate en “La Huerta” dolió a los repolleros Libertad y Guaraní se quedaron con las ganas

Libertad y Guaraní tampoco se pudieron vencer. El empate de 2 a 2 afectó más a los dirigidos por Nelson Haedo porque dejaron escapar la posibilidad de hacerse dueño de la punta del Clausura.

Y en Tuyucuá se trasladó toda la expectativa luego del empate entre Rubio Ñu y Olimpia. Es que el Guma volvía depender de sí mismo para saltar nuevamente a la punta, pero su rival de turno era otro pretencioso.

En los primeros minutos se veía mucha diferencia entre ambos equipos. Libertad tenía la iniciativa, pero Guaraní estaba bien parado y demostrando también su espíritu ofensivo. Y el que golpeó primero fue el local, con Gustavo Aguilar, quien aprovechó un rebote cedido por el arquero aborigen para mandar al frente al repollero.

Herido por el tanto en contra, la “Chiquineta” se tiró en busca del empate, que lo logró rápidamente a través de Maximiliano Añazco, tras doble intento.

Tras el descanso de entretiempo se vio a un Aborigen mucho más ambicioso. Metió presión y llegó al segundo por una acción desgraciada del “Pachi” Carrizo, quien en su intento de despejar un centro, mandó el balón dentro de su propio arco.

Hasta ahí, el 2 a 1 era merecido por el “Indio”, pero tras obtener la ventaja, se arrugó. Libertad se fue con todo buscando el empate y entre tremendas tapadas de Martínez y la ansiedad, iba desperdiciando ocasiones, hasta que de penal, Elvio Vera volvió a emparejar el marcador.

Libertad buscó hasta desesperadamente el tanto de la victoria, pero se quedó avei con las ganas.