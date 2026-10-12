Está lista para solucionar las injusticias del país Estalló de felicidad Laurys Dyva con la nueva etapa profesional que vive. La cuerona está lista y preparada para empezar a dar respuestas a las injus…

Estalló de felicidad Laurys Dyva con la nueva etapa profesional que vive. La cuerona está lista y preparada para empezar a dar respuestas a las injusticias que se ven en el día a día ndaje. “Firmando mi primer contrato como profesional del Derecho ahora soy una abogada corporativa, el verdadero mi primera chambaaaa”, le contó a sus seguidores la influencer.

Pero si es consciente de que tiene que mojar a full la camiseta para tener experiencia en el rubro y le tiró un pedido particular a loperro, “denme tiempo de adquirir práctica y poder contribuir con mi país a todas las injusticias que suceden en nuestro país”, he´i.