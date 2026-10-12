[GALERÍA] Hinchas del Liverpool acusaron a los del City de “tramposos” Los hinchas del Liverpool no tuvieron piedad con el Manchester City, luego de que se supiera que el club fue condenado por un centenar de cargos por incumplimiento del fair play financiero.

Hace unas semanas, se confirmó que el Manchester City como institución fue encontrado culpable de 115 cargos de corrupción financiera, esperándose todavía una sanción contra el club por esto mientras el mismo desde luego ha intentado apelar. Estos cargos involucran numerosos campeonatos conseguidos por el City durante un largo periodo de años, desconociéndose qué pasará con estos luego del veredicto.

La cuestión es que la sentencia se conoció durante un momento en el cual la Premier League se encontraba frenada, debido a la disputa de la Liga de Naciones en Europa, por lo que recién este fin de semana que pasó se reanudó la competición, con el Manchester City, puntero por cierto, debiendo visitar al Liverpool en Anfield.

Los hinchas de este último desde luego no iban a dejar pasar la oportunidad para echarle en cara a sus rivales lo ocurrido, viéndose en el estadio varias banderas alusivas a que el Manchester City era un equipo que se había robado los numerosos campeonatos que ha conseguido en los últimos 15 años.

Algunos de los “trapos” usaban frases de la famosa banda de rock Oasis, cuyos líderes, los hermanos Gallagher, son abiertos y acérrimos hinchas del City. Una de las banderas rápidamente se viralizó, cambiándole la letra a la famosa canción del grupo, “Wonderwall”, y diciendo “and after all, you really robbed us all” o “al final de todo, realmente nos robaste a todos”.

Así mismo, se pudo ver como una camiseta, también alusiva a Oasis, contenía una versión paródica del famoso álbum de la banda, “(What’s The Story?) Morning Glory”, mostrando en ella a los jugadores del City y diciendo “(What’s The Story?) Tainted Glory” o “(¿Cuál es la historia?) Gloria Contaminada”. En otros casos simplemente se veían banderas con la frase “Cheats” o “Tramposos” imitando el lobo del famoso grupo de rock.

Otra bandera bastante grande rezaba “a generation of supporters cheated” o “una generación de seguidores fueron engañados”, y otra mostraba a un jeque árabe, haciendo referencia a los dueños del City, con la frase “The Confather, 115 charges”. Más allá de la guerra de nervios, de todas formas el City derrotó al Liverpool a domicilio por 0-3.