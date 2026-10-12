Habló la pareja de Hugo Javier: “Él está vivo porque Dios es grande” La esposa del Locutor Número Dos, doña Alba, rompió su silencio y habló con el comunicador Palo Rubín en el programa Zona Franca, para comentar la si…

La esposa del Locutor Número Dos, doña Alba, rompió su silencio y habló con el comunicador Palo Rubín en el programa Zona Franca, para comentar la situación angustiante que están pasando con su marido, ya que la justicia no se expide todavía sobre el destino de su mena Hugo Javier.

“Señor Palo, ¿qué tal?, solamente quiero pedir humanidad, humanidad, solo eso, necesito que este ser maravilloso pueda volver ya a casa. Necesito, no sé qué se puede hacer, él ya tiene alta médica, pero no tiene alta judicial y seguimos presos acá en Itauguá”, dijo la señora entre sollozos y desesperación.

Palo se preguntó que la justicia espera para darle la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, quien tiene un largo y delicado proceso para recuperar su salud.

“Él está vivo porque Dios es grande, porque las oraciones lo levantaron, no por otra cosa. Su

único pecado siempre fue ser tan buena gente y no va a haber una persona en el mundo que ya me diga que Hugo Javier le lastimó o que Hugo Javier le maltrató, Solamente quisiera llevarle en casa para que él se pueda recuperar”, exclamó la doña.

Upei la señora se preguntó porque alargan tanto, porque tanta burocracia para mandarlo a su casa, “¿por qué tanto protocolo para que él pueda salir?, le estamos exponiendo a una infección hospitalaria. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué con él? ¿Por qué?” gatilló doña Alba llorando de impotencia.

“Vinieron unos osteópatas de Chile, una especialidad que yo no conocía, hicieron unos ejercicios con él y él no se mantiene parados. No escucha un lado, perdió el oído, un lado de su ojo sigue así, ojo de mapache que le dicen y no ve nada, del lado del golpe”, confirmando el estado delicado de salud de su marido

Según la doñita, Hugo Javier tiene el oído roto, “cualquier infección le puede entrar por ahí, su lugar es la casa, me dijo su doctor de cabecera que podía convulsionar nuevamente, si él se llega a caer, a golpearse, él va a volver a convulsionar. Son demasiadas cosas guardadas, es demasiadas cosas que ya callé, ya no aguanto, ya no tengo lágrimas”.

El doctor Oscar Marcial Cattebeke, médico de cabecera de Hugo Javier confirmó no puede volver de nuevo a la penitenciaria por lo complejo de sus lesiones.

“Se hizo el informe de todos ante la presencia del juez y todos los que fueron, estaban el psiquiatra, el psicólogo que determinaron de que puede irse a su casa para tener un buen tratamiento. Y los clínicos todos en general hicimos lo mismo, el mismo director del Hospital Nacional, el Dr. Ferreira. Su lugar para una buena recuperación es su hogar, si se va a La Esperanza no va a tener la atención que él precisa”, comentó el doctor Cattebeke.