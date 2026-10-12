Haedo se lamenta por no haber aprovechado ante Guaraní

El DT del Gumarelo, Nelson Haedo Valdez, habló en conferencia de prensa luego del empate de 2-2 ante Guaraní en La Huerta. El resultado impidió que Libertad pueda hacerse con la punta del Torneo Clausura en solitario, ya que más temprano Olimpia también había empatado sorpresivamente ante Rubio Ñu.
La también igualdad del Repollero dejó a ambos empatados en puntos de nueva cuenta, pero con la posibilidad de que esta tarde el 2 de Mayo los sobrepase si es que llega a derrotar al Sportivo Ameliano en Pedro Juan Caballero.
Sobre todo lo ocurrido, Nelson Haedo Valdez señaló “se ha visto un partido muy emotivo, muy difícil para los dos lados al final. Nosotros empezamos muy bien, los primeros 25-30 minutos volvimos a ver el Libertad que queremos. Dinámico, con buen toque, creamos muchísimas situaciones de gol que lastimosamente no pudimos marcar”.
Agregó también que “al final fue muy parejo, nosotros tuvimos que cambiar también. Fue un partido de ida y vuelta al final, donde el desorden también jugó un factor. Nosotros metimos 4 ofensivos, porque queríamos ganar el compromiso. Conforme uno no puede estar con un punto en casa y viendo también la posibilidad que había de los empates de los otros rivales, pero no puedo reprocharle a mi equipo que no haya intentado”.