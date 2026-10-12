Hembypa la tomate y se podrá conseguir a G. 3.500 por kilo Hembypa la tomate y se prepara una feria en donde se podrá conseguir la fruta roja a precio regalado para que tu guiso umía tenga ese color pytã’asy.…

Hembypa la tomate y se prepara una feria en donde se podrá conseguir la fruta roja a precio regalado para que tu guiso umía tenga ese color pytã’asy. La venta arranca este martes 13 de octubre, desde las 6:00 de la mañana, en dos puntos de San Lorenzo: la explanada de la Dirección de Educación Agraria, en el kilómetro 10,5 de la ruta PY02, frente al Centro Antirrábico Nacional, y la Dirección de Comercialización, ubicada sobre Saturio Ríos esquina Mariscal Estigarribia.

La jornada continuará el miércoles 14 en los mismos lugares y también llegará al Shopping Multiplaza de Asunción, en donde se podrá comprar el tomate a tan solo 3.500 guaraníes. Lo mejor es que no habrá límite de compra, así que las familias podrán llevar la cantidad que necesiten, mientras que comerciantes y dueños de restaurantes tendrán la oportunidad de abastecerse a un precio más conveniente.

Los tomates llegarán directamente de los comités de productores del departamento Central, que buscan vender su cosecha y acercar sus productos frescos a los consumidores, sin tantos intermediarios.Además del tomate, habrá otros productos tradicionales del campo para aprovechar.Eso sí, hay que madrugar, porque la venta comenzará a las 6:00 y será solamente hasta agotar stock.