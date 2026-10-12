Hijo reemplazó a su papá en el arco y emocionó al rollo Experimentado golero contó que lloraron todos en el vestuario

Momento en el que sale el papá y entra el hijo al campo de juego. (Gentileza)

Atenti, cuate. Es que padre e hijo protagonizaron este fin de semana un momento inolvidable en Coronel Oviedo. Una historia que emocionó a toda la perrada y demuestra hína que el fútbol va mucho más allá que solo 90 minutos.

Ever “Batu” Díaz, de 40 pirulos y considerado una figura histórica del fútbol regional de Paraguay, especialmente vinculado al Club General Díaz de la Liga Ovetense de Fútbol, fue sustituido por su retoño, Ángel Sebastián Díaz de apenas 14 añitos. El chicuelo, además de debutar en el arco, avei marcó el tercer gol de su equipo (de penal) en la victoria de su equipo contra Cerro Porteño de Aguapety (5-1), por la última fecha del torneo.

“Sinceramente es algo único, es un sueño hecho realidad, muchos jugadores que tienen sus hijos jugando sueñan con eso y tuve la suerte de que se me pueda cumplir. Como dije, nuestro sueño se hizo realidad porque desde que empezó a jugar en el arco yo soñé con esto. Gracias a Dios se nos dio”, le bajó el padre en charla con Crónica.

“Ser reemplazado por mi hijo fue hermoso, sinceramente nos emocionamos y lloramos todos en el vestuario, único fue la verdad”, siguió.

Acerca de cómo lo vivió la familia, he’i que “ellos están muy felices también con lo que pasó. Acá en Oviedo agarró las redes sociales, están muy emocionados mis padres, gracias a Dios les tengo todavía, vivo con ellos”, mencionó.

“Seba me dijo que estaba muy emocionado, en la arenga no parábamos de llorar, luego nos fuimos a casa, hablamos toda la noche sobre eso, veíamos las redes sociales, increíble fue”, agregó. “Encima entró y metió el gol de penal también, Digno González era el encargado, la gente arengó el nombre de mi hijo, Digno como capitán y buena persona le dio, pateó y convirtió”, añadió.

“SE MANEJA

COMO ARQUERO

ADULTO”, TIRÓ

El experimentado guardameta avei he’i que “también estoy como entrenador de arqueros, estoy en la selección en las inferiores de Oviedo, la verdad que acá hay muchas promesas en el arco, muchísimos jóvenes de gran futuro. Cuando competimos en Interligas siempre estamos llegando a las finales, la verdad hay variantes acá, es cuestión de seguir trabajando con ellos”, explicó.

En cuanto a su hijo katu mencionó que, “Seba tiene muchas condiciones, nosotros entrenamos juntos. Tiene esa viveza que se necesita, se maneja como un arquero adulto, tiene muy buena salida con los pies. Reúne todas las condiciones para llegar”, remarcó.