Le robaron a "Jurulo", rey de los tortoleros.

¡El cazador resultó cazado! En Ciudad del Este, el famoso “Jurulo”, bautizado por la Policía como el “rey de los tortoleros”, pasó de ser el terror de los autos a llorar sobre la leche derramada. Dos mancebos armados irrumpieron en la casa de su doña madre en el barrio Don Bosco y lo dejaron “en la calle”.
Los maleantes se alzaron con un botín de 7.600.000 guaraníes, cadenas de oro, un aro bien costoso y hasta los documentos de la familia. Por si fuera poco, los ladrones sabían su libreto y le soplaron también el equipo de DVR del circuito cerrado para no dejar rastros de la fechoría.
Este delincuente, con más de 15 entradas a la comisa por hurtos y robos, tuvo que tragar veneno y pedir socorro a la misma Policía que siempre lo persigue. Un insólito e irónico vuelco del destino que deja al mismísimo “rey” de los hurtos chileno tirado, desvalijado y con la boca abierta.