Menor manipulaba un rifle y mató accidentalmente a su tía El balazo impactó en la cabeza de la víctima.

Tragedia y dolor en Nueva Asunción: una jovencita de apenas 18 años perdió la vida tras recibir un balazo mortal en la cabeza. La finada fue identificada como Araceli R. M., quien se encontraba en su precaria vivienda del asentamiento La Victoria. Todo ocurrió cerca de las cinco y media de la tarde, cuando la chica estaba a solas con su sobrinito de apenas 14 años.

Según los primeros datos, el adolescente estaba manipulando un rifle calibre 22, cuando de forma accidental, se le escapó el tiro fatal. Araceli fue auxiliada volando hasta el Hospital de Villa Hayes, pero los médicos nada pudieron hacer y confirmaron su deceso. Agentes policiales hallaron el arma del delito escondida insólitamente debajo del colchón de una de las piezas del inmueble.

El menor quedó totalmente traumatizado y en estado de shock por la terrible escena, sin poder hilvanar palabra ante las autoridades. El fiscal Irán Suárez ordenó la prueba de la parafina para todos los allegados para descartar cualquier sospecha en este confuso hecho. Un disparo fatal que vuelve a vestirse de luto y deja destrozada a una humilde familia en el Bajo Chaco paraguayo.