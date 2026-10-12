Motoca omano tras chocar contra un furgón

Tragedia en la madrugada esteña: un morderazo de la muerte sacudió a Presidente Franco tras un horrendo choque sobre la avenida Monday. Juan Narciso L. G., un conductor de 36 años, no tuvo tiempo de nada cuando venía piloteando su fiel moto Taiga color azul. De golpe la desgracia le salió al paso en el Km 4 e impactó violentamente contra un furgón que transitaba por el lugar.

La tremenda colisión lo tiró al asfalto con singular fuerza, dejando a la víctima tendida en medio de la oscura y fría calzada. Vecinos del lugar escucharon el terrible impacto y llamaron de inmediato a los bomberos voluntarios para pedir un socorro urgente.

Lamentablemente, los rescatistas llegaron solo para confirmar la triste noticia: el motociclista falleció al instante por los brutales traumatismos. Por orden de la fiscala Viviana Sánchez, el cadáver fue derivado hasta la morgue de una conocida funeraria para los trámites de rigor.

En la escena trabajaron peritos de Criminalística de la Policía para intentar aclarar cómo se desencadenó el fatal percance vial. Una vida joven apagada en un abrir y cerrar de ojos que vuelve a enlutar a las familias paraguayas por causa del peligro en las calles.