Murió aplastado por un eucalipto El ahora fallecido lo estaba talando.

El hombre fue derivado hasta un puesto de salud local donde llegó sin signos de vida.

Un terrible accidente laboral se cobró la vida de un humilde trabajador en Mayor Otaño.

Víctor B. B. (37) se encontraba talando un enorme eucalipto en la compañía San Miguel del Norte. Al derribar uno de los árboles, la pesada planta cayó sobre otro tronco y rebotó con una fuerza letal.

El infortunado arriero no tuvo tiempo de esquivar el golpe y quedó atrapado abajo del gigante de madera. Su compañero de laburo, Óscar O., reaccionó volando para rescatarlo de entre las ramas cayeras.

Lo cargó en una camioneta y lo llevó corriendo a la Unidad de Salud de la Familia local para auxiliarlo. Lamentablemente, la médica de guardia confirmó que el guapo trabajador llegó al sitio ya sin signos de vida.

La profesional de la salud diagnosticó como causa de la muerte un letal shock hipovolémico tras el impacto. Agentes de la Policía y la Fiscalía acudieron al lugar del hecho para realizar toditos los trámites de rigor. Por disposición de la asistente fiscal, el cuerpo del fallecido fue entregado a sus dolidos familiares.