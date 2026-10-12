Nacional y Recoleta cierran la fecha en Barrio Obrero La Academia recibirá este lunes al Canario en un choque de realidades casi contrarias para cerrar una nueva fecha del Torneo Clausura.

Esta noche, desde las 19:20, Nacional recibirá en su estadio, el Arsenio Erico, a Recoleta en el que será el último partido de la presente fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos se encuentran en situaciones totalmente distintas, ya que mientras el Albo puede acercarse cada vez más a la punta, los Funebreros buscan desesperadamente volver a ganar.

De vencer, Nacional se pondrá a tan solo un punto de Olimpia y Libertad, los cuales de momento siguen siendo los punteros del Torneo, aunque lo cierto es que eso podría cambiar si es que 2 de Mayo vence en su partido de las 17:00 ante Ameliano. De ser así, este se volverá a hacer con la punta, con la Academia quedando a dos puntos de distancia.

Por su parte, Recoleta no gana desde hace una eternidad de fechas, ubicándose como penúltimo en la tabla del Clausura solo por encima del ya descendido Sportivo San Lorenzo, y de no comenzar a repuntar, esto podría repercutir de manera muy grave de cara a la siguiente temporada teniendo en cuenta los promedios.