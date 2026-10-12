“¡Otra cosa, otra cosa!“, he’í Reguera “Este es el Cerro que el pueblo quiere”, tiró el presi, Blas Reguera, tras el 3-0 ante Luqueño. Alegría y tranquilidad por Barrio Obrero.

La tensa y agitada semana que vivió el Ciclón con la problemática del plantel, los jugadores separados y los resultados positivos que se hacían esquivos, quedaron en el olvido por un momento. Y es que el 3-0 sobre Luqueño le devolvió la sonrisa al pueblo azulgrana, que, comenzando por su presidente, Blas Reguera, quedó chocho con lo que vio en Itauguá.

“¡Es otra cosa, otra cosa realmente!”, expresó el presi Reguera al salir del estadio “Luis Salinas”, refiriéndose al funcionamiento del equipo.

“Muy contento con la actitud que pusieron los muchachos. Muy contento. Este es el equipo que el pueblo quiere ver. ¡Vamos, fuerza!”, agregó el titular azulgrana destacando la actitud que mostraron sus jugadores.

También el DT. Otro que quedó muy satisfecho con lo que mostró el Ciclón fue su DT, Gustavo Costas, que incluso dedicó el triunfo a los jugadores que fueron separados en la semana. “La verdad que me gustó el trabajo de todos. Hoy se mostró una actitud totalmente diferente. Lo que más me gustó es la intensidad que tuvo el equipo. La verdad que me gustó el trabajo de todos. Me voy contento, porque era un partido difícil por todo lo qué pasó. Este resultado se lo dedicamos a los chicos que tuvieron problemas en la semana”, expresó el DT.