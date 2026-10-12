Perdieron todo a causa del agua y ahora deben pagar 1 millón en alquiler La crecida del agua está causando un verdadero drama en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde numerosas familias tuvieron que salir de sus c…

La crecida del Paraná afecta a familias del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

La crecida del agua está causando un verdadero drama en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde numerosas familias tuvieron que salir de sus casas para evitar que la situación empeore. Entre los afectados está Walter Ramón Giménez, un vecino que nació y creció en la zona y que hoy ve con impotencia cómo el agua vuelve a poner en jaque a su familia.

Según contó, hace unos cuatro años ya habían pasado por una situación similar, pero esta vez la crecida llegó con mucha más fuerza y los agarró prácticamente de sorpresa.

“Perdimos todo, todos los electrodomésticos y los muebles, la verdad que no esperábamos que avance tan rápido el agua”, lamentó Walter, al recordar el difícil momento que les tocó vivir.

El hombre tiene hijos pequeños y, ante el avance del agua, tuvo que buscar un lugar más seguro para su familia. Como no quiere instalarse debajo de una carpa, decidió alquilar una vivienda en otro barrio, lo que representa un gasto extra bastante pesado para su bolsillo.

“Nos cobran un millón de guaraníes por el alquiler. Es mucho para nosotros, porque tenemos un presupuesto limitado, y nadie tiene previsto un gasto extra así”, dijo a Crónica.

La preocupación es todavía mayor porque, según comentó, existe el temor de que la situación se prolongue hasta febrero. Esto significa que las familias podrían tener que seguir pagando alquiler durante varios meses, además de enfrentar las pérdidas materiales que dejó la inundación.

“Lo peor es que el agua que está arrasando, trae víboras, arañas y otras alimañas, lo que aumenta el miedo de los vecinos que están esperando hasta el último momento para dejar sus viviendas”, contó.

El afectado también expresó su indignación por la falta de asistencia municipal. “Desde que el agua avanzó sobre las viviendas, no recibimos la ayuda que esperábamos de la gente de la municipalidad, solo los bomberos y la gente de la Itaipú se acercó a ayudarnos, la gente de la municipalidad no nos asiste”, dijo con impotencia.

Mientras tanto, las familias afectadas necesitan prácticamente de todo para intentar salir adelante y recuperar, aunque sea de a poco, lo que perdieron.

“No queremos quedarnos bajo carpas, tenemos criaturas pequeñas y además a nuestras mascotas no les podemos abandonar y ellos tampoco se pueden quedar a la intemperie”, expresó

Detrás de cada casa inundada hay familias que perdieron sus pertenencias, niños que tuvieron que abandonar su hogar y padres que ahora deben ingeniarse para conseguir un techo seguro. La crecida no solamente se lleva las cosas materiales, también deja angustia, incertidumbre y una enorme preocupación por lo que vendrá.