¡Preparadísima! Ñande reinita juvenil espera con ansias para representar al país

“Hay sueños que nacen en el corazón y crecen con cada sacrificio, cada lágrima y cada pequeño paso que damos para alcanzarlos. Hoy, al ver lo cerca que estoy de vivir esta experiencia, solo puedo sentir gratitud por el camino que me trajo hasta aquí”, escribió Pame en Instagram.
La candidata paraguaya omoi que detrás de esa corona, hay una joven que nunca dejó de soñar ndaje, “una niña que soñaba en grande, que imaginaba un futuro lleno de posibilidades y que hoy tiene el privilegio de llevar sus sueños mucho más allá de sus propias fronteras. Representar a mi amado Paraguay es mucho más que un honor; es llevar conmigo mis raíces, mi cultura, mi gente y el amor de un país que forma parte de mi corazón”.
“No solamente me estoy preparando para ese concurso de belleza sino me estoy preparando para vivir un capítulo de mi vida que va a formar parte de mi vida para siempre, quiero disfrutar cada segundo, aprender, crecer y recordar siempre que una verdadera reina no se define solamente por una corona, sino por la huella que deja en los corazones”.
Y se despidió de sus seguidores diciendo que todavía no sabe todo lo que le espera, “sé que voy a dar lo mejor de mí, con fe, con valentía y el corazón lleno de ilusión”.