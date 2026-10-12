¡Que nivel! Joven actriz de Paraguay brilla con su talento en la ficción española La actriz paraguaya Laila Coronel forma parte de la serie española El Castillo, que se puede visualizar en una plataforma digital. En la ficción se m…

La actriz paraguaya Laila Coronel forma parte de la serie española El Castillo, que se puede visualizar en una plataforma digital. En la ficción se mencionan temas fuertes como las redes de trata y explotación sexual de mujeres en España. Para toda esta puesta en escena tiene un destacado equipo creativo y elenco, donde tres paraguayas se lucen con sus talentos.

La producción inspirada en el libro “El Proxeneta”, de Mabel Lozano tiene a Laila como la interprete de una una mujer paraguaya que acaba de llegar a España para trabajar en un club y participa en dos de los seis episodios. Este proyecto representa además su primer trabajo profesional como actriz.

Para construir su personaje, la actriz paraguaya realizó una investigación que incluyó videos y podcasts de testimonios de mujeres y material sobre el contexto social y económico de Paraguay durante la época en la que transcurre la historia.