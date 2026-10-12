Rescatan de una vivienda a un firu con heridas en el ojo Un perrito mestizo, de pelaje marrón, fue rescatado de una vivienda del barrio Villa Anita de Ñemby, tras una denuncia por supuesto maltrato animal. …

Un perrito mestizo, de pelaje marrón, fue rescatado de una vivienda del barrio Villa Anita de Ñemby, tras una denuncia por supuesto maltrato animal. El animal presentaba lesiones visibles en los ojos y en la piel. La fiscala Lourdes Bobadilla llegó hasta la casa junto con funcionarios de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal para intervenir y poner a salvo al peludito.

Tras recibir la denuncia, las autoridades lograron identificar la vivienda donde se encontraba el animal y rescatarlo para que pueda recibir la atención que necesita.

En tanto, una persona identificada como la presunta propietaria del perro será convocada a declarar ante la Fiscalía, que abrió una investigación por supuesto maltrato animal.Cabe recordar que el maltrato animal está contemplado en la Ley de Protección y Bienestar Animal. Ahora, la investigación buscará esclarecer lo ocurrido con el indefenso animalito.