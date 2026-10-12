Salud tiene nueva viceministra La Dra. Cynthia Cardozo Nessi fue confirmada como nueva viceministra de Salud, en reemplazo del Dr. José Ortellado. La profesional tendrá la misión d…

La Dra. Cynthia Cardozo Nessi fue confirmada como nueva viceministra de Salud, en reemplazo del Dr. José Ortellado. La profesional tendrá la misión de liderar las estrategias de vigilancia sanitaria en nuestro país.

Cardozo es médica egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), especialista en Ginecología, Obstetricia y Perinatología. También cuenta con una maestría en Salud Pública, formación en la Universidad de Harvard y conocimientos en planificación estratégica.

Además, fue becaria de los gobiernos de Taiwán y Corea del Sur. Con 23 años de trayectoria en el Ministerio de Salud y 28 años en el IPS, la profesional llega al cargo con una amplia experiencia en el área sanitaria.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio forma parte de una reestructuración que busca optimizar la gestión y fortalecer los servicios de salud pública en Paraguay.