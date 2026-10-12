Se vienen las tormentas y refuerzan la seguridad en Avelino Martínez Ante la posibilidad de nuevas tormentas, el Ministerio de Obras Públicas está reforzando las medidas de seguridad en las obras de la avenida Avelino …

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, el Ministerio de Obras Públicas está reforzando las medidas de seguridad en las obras de la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, para evitar accidentes y problemas con los raudales.

Los trabajos incluyen más señalizaciones en las zonas de excavación y desvíos, además de avisos a los vecinos y comerciantes sobre los accesos habilitados para llegar hasta sus casas y negocios.

También colocaron bolsas de arena para encauzar el agua de lluvia hacia las alcantarillas que están funcionando, mientras siguen construyendo una nueva galería subterránea para mejorar el drenaje y evitar que el agua se acumule. Las autoridades piden respetar los desvíos señalizados, especialmente cuando llueve fuerte.

Aunque haya que dar una vueltita más, es mejor prevenir que terminar en un accidente. La rehabilitación de la avenida Avelino Martínez abarca casi 6 kilómetros, desde la zona de Tres Bocas, en su conexión con la ruta PY01, hasta el centro de San Lorenzo, donde conecta con la ruta PY02. Por esta avenida circulan diariamente unos 15.000 vehículos.