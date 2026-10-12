[VIDEO] Calderini contó que está de lleno en temas judiciales por su academia de danza El Prof. Luis Calderini pasó la precisa a sus alumnas de baile que siempre le preguntan por la situación de la Escuela de Danza de Molas López, el ar…

El Prof. Luis Calderini pasó la precisa a sus alumnas de baile que siempre le preguntan por la situación de la Escuela de Danza de Molas López, el artista tenía en ese lugar su academia hasta que se le presentó un guyryry porque sus vecinos había iniciado obras de construcción que le afectaron a la infraestructura de su local. “Bueno, mañana empezamos un proceso que no me hubiese gustado empezar”, inició su comunicado.

“Pero es que tenemos que hacer porque estas empresas son impresentables, innombrables”, disparó y agregó que “esto ya pasó el 23 de julio, estamos el 23 de julio, 23 de agosto, 23 de septiembre, ahora estamos llegando a tres meses ya casi de esto, y es como que se llamaron a silencio y bueno, la querella está y ahora se hace una querella adhesiva”, explicó su situ.”

“Ellos me pusieron un lugar. Yo estoy en un lugar ahora, en forma provisoria, se dice. Pero ese no es mi lugar, yo tenía que estar en un lugar, mi lugar. Pasé ayer por la escuela de danza, sobre Molas López de los que están terminando. Como si nada, como si fuera que no pasó”, dijo muy disconforme con todo lo que pasa.

El profesor de danza tirorteó con todo avei contra las autoridades municipales. Lo cierto es que se viene el sarambi judicial donde Calderini espera que se haga justicia.