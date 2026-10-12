[VIDEO] El lago de la República se desbordó e inundó una avenida en CDE La avenida Concejal Romero, en Ciudad del Este, quedó inundada debido a la crecida del Lago de la República, provocada por las persistentes e intensa…

El lago de la República está desbordado.

La avenida Concejal Romero, en Ciudad del Este, quedó inundada debido a la crecida del Lago de la República, provocada por las persistentes e intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Ante esta situación, la Municipalidad de Ciudad del Este pide a los conductores y peatones evitar circular por la zona para prevenir accidentes y situaciones de peligro.

Las autoridades recomiendan buscar caminos alternativos y no arriesgarse a cruzar sectores inundados. Con tanta agua acumulada, lo mejor es evitar exponerse y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.