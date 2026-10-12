[VIDEO] Hicieron ruido por los seis años del Quincho del Rock El Quincho del Rock de Fede Arias tuvo festejo reforzado por los seis años de hacer vibrar al rollo con mucha polenta rockera. Para celebrar el sexto…

El Quincho del Rock de Fede Arias tuvo festejo reforzado por los seis años de hacer vibrar al rollo con mucha polenta rockera. Para celebrar el sexto aniversario distintas bandas visitaron el lugar, donde se armó la fiesta. Loperro cantaron, bailaron, gritaron y saltaron a puro ritmo de rock and roll.

Fede Arias, orgulloso y feliz, de haber sostenido este templo del arte durante todo este tiempo mostró cómo sus amigos honraron la música con buenas canciones. Lo mbarete es que el espíritu rockero se sigue viviendo y hay Quincho del Rock para el rato.