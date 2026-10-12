[VIDEO] La casa de Edgar Camarasa bajo agua: “Ya sacamos todos los blindex” El cantante Edgar Camarasa compartió en redes sociales cómo se encuentran ahora mismo los habitantes de la ciudad de Ayolas, debido a la tremenda sub…

El cantante Edgar Camarasa compartió en redes sociales cómo se encuentran ahora mismo los habitantes de la ciudad de Ayolas, debido a la tremenda subida del río Paraná a consecuencia de las lluvias imparables.

En el material publicado en su historia de Instagram comentó que trabajaron a full en su casa que está al borde del Paraná. “Ya sacamos todos los blindex, ya subimos todas las cosas arriba, que venga nomás ya. ¡Fuerza Ayolas!, a fondo estamos, a un escalón del agua y después vamos a poder entrar con la lancha dentro de la casa”, gatilló el cantante entre risas.

El patio de su vivienda ya se encuentra totalmente bajo las aguas, pero la vivienda se está salvando todavía porque fue construida sobre un montículo de tierra.

Luego el artista publicó varios videos desde el río donde se ve la magnitud realmente de la crecida, apreciandose muchísimas casas bajo las aguas y solamente el techo quedó afuera como testigo de la fuerza de la naturaleza.