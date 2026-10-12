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[VÍDEO] La Pantera marcó para los Pumas

Robert Morales marcó un gol en el empate de su equipo, los Pumas de la UNAM de México ante Cruz Azul.

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En la noche de ayer, los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul protagonizaron un apasionante empate de 3-3 en una nueva fecha de la Liga MX de México. El delantero paraguayo, Robert Morales, recientemente convocado a la Selección Nacional, fue protagonista del partido habiendo marcado uno de los goles de su equipo, el Pumas.

La Pantera fue el encargado de marcar el 3-1 a favor del club universitario, esto en los primeros instantes del segundo tiempo, más específicamente a los 49 minutos. Lamentablemente para el delantero albirrojo, la ventaja no pudo ser sostenido y el partido terminó igualado.

Con esta anotación, Robert Morales llegó a los tres goles en el campeonato mexicano, en una segunda mitad de semestre muy positiva para él luego de su convocatoria a la Selección Paraguaya.

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