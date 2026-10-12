[VÍDEO] La Pantera marcó para los Pumas Robert Morales marcó un gol en el empate de su equipo, los Pumas de la UNAM de México ante Cruz Azul.

En la noche de ayer, los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul protagonizaron un apasionante empate de 3-3 en una nueva fecha de la Liga MX de México. El delantero paraguayo, Robert Morales, recientemente convocado a la Selección Nacional, fue protagonista del partido habiendo marcado uno de los goles de su equipo, el Pumas.

La Pantera fue el encargado de marcar el 3-1 a favor del club universitario, esto en los primeros instantes del segundo tiempo, más específicamente a los 49 minutos. Lamentablemente para el delantero albirrojo, la ventaja no pudo ser sostenido y el partido terminó igualado.

Con esta anotación, Robert Morales llegó a los tres goles en el campeonato mexicano, en una segunda mitad de semestre muy positiva para él luego de su convocatoria a la Selección Paraguaya.