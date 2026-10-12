[VIDEO] “Chespirita” es el refuerzo de lujo de los Linces Lo recibieron con los brazos abiertos en la sub base de San Antonio.

La perrita no quiere saber nada de los chespis por las calles.

¡De lujo, che patrón! En San Antonio, los agentes del Grupo Lince sumaron a un nuevo refuerzo de cuatro patas que causa furor. Se trata de una firulais sin hogar a la que la muchachada ya bautizó en redes como la letal “perrita anti chespi”.

El oficial Guido Ortiz charló con Crónica sobre la historia de esta peludita y contó que la misma “se acopló al grupo hace dos meses, tras inaugurarse la sub base policial en la ciudad de San Antonio”.

Agregó que “desde que se abrió la base policial, esa perrita prácticamente se quedó con nosotros porque era de la calle. Nosotros le dimos alimento, un techo y así se quedó con nosotros”.

El uniformado explicó que acompaña en todas las intervenciones y está pendiente las 24 horas del grupo policial. “Prácticamente super letrada la verdad la perrita. Nosotros rotamos de guardia y a mis compañeros también anda detrás. Si es por ella todo el día va a acompañarnos, pero hasta cierto punto nomás, después le llevamos otra vez a su base y ahí le atajamos. La jurisdicción es muy grande”.

Los oficiales le tomaron un cariño muy grande ya que la perra es fiel y guardiana. “Le falta poco ya para poner su chalequito. Nosotros apenas prendemos el motor de la moto y ella ya está firme, atenta a cualquier situación.

Van a capacitarla y adiestrarla

En varios videos grabados por los polis se vio al firulais ladrando a varias ñatos con pinta vai que iban apareciendo por las calles. En ese sentido, el oficial Ortiz remarcó que el jagua’i ya tiene un puesto asegurado en la estación. “En cada capacitación o curso que se suele realizar siempre buscamos una mascota y nosotros vamos a adiestrarla para nuestro grupo”.

Agregó que la idea es potenciar su olfato guardián. “Así mismo es, para que sirva realmente e guardia y avise ante cualquier movimiento extraño y pueda adecuarse a diferentes situaciones que se hace en las recorridas”.

Cuidan avei su salud

Por último refirió que “ahora justamente le mandamos a la veterinaria para ponerle todas las vacunas respectivas y medicar sobre algunas cositas que tiene”. Así la célebre “anti chespi” demuestra que con un poco de amor, el mejor amigo del hombre es también el terror de los ladrones.