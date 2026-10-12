[VIDEO] “Shakiro” se despidió de Tercer Tiempo El comediante Roberto “Shakiro” Bernal sorprendió al rollete en las redes sociales al anunciar su salida del programa Tercer Tiempo de canal Trece.

“Shakiro” es uno de los personajes con más antigüedad dentro del staff del programa, uno de los más vistos de la TV nacional.

“Cierro un ciclo muy importante en mi vida, me despido de Tercer Tiempo, un lugar donde aprendí muchísimo, crecí y compartí con grandes profesionales durante casi 13 años!”, empezaba el mensaje de “Shakiro” posteado en sus redes sociales.

El comediante agradeció avei al productor Dani Da Rosa por la confianza depositada en su persona. “Eternamente agradecido con Dani Da Rosa por la oportunidad y la confianza desde el primer día, y a todos mis compañeros que se convirtieron en familia”.

“Me costó mucho tomar esta decisión pero es momento de seguir creciendo y enfocarme al 100% en mis proyectos personales. Se vienen cosas lindas. ¡Gracias por todo!”, omoi finalmente Roberto en su Instagram.

Es importante destacar que el actor empezó hace poquito nada más un emprendimiento gastronómico (Asaditos Shakiro) que empezó a crecer en forma exponencial voi al punto de que ya va a ser inaugurada el segundo local de ventas de asaditos y en estos días tiene que nacer su primer retoñito ha tiempo la problema de Bernal.

“Te quiero Shaki! Y sabes cuánto!!! Todo lo que tocas haces brillar hermano querido así que no dudo que en todo lo que proyectes será un gran éxito en todo lo que venga querido!”, “un privilegio haber compartido contigo tantos años! Que sea lo mejor para vos y para tu familia, éxitos en tus proyectos mi querido amigo, vos sabes lo grande que sos”, “nonaaaa Shakirooooooooo todo inicio tiene un final, y de vos nunca nos vamos a olvidar. Cuantas locuras y risas nos has dado en la TV abierta”, “a seguir adelante con cada uno de tus proyectos y la responsabilidad de ser padre”, postearon sus compañeros del programa y sus fieles seguidores en las redes sociales.