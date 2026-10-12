¿Viste como celebró el Día de la Raza? Para Norita Rodríguez el 12 de octubre es una herida que la historia no debe borrar ndaje. “América no fue descubierta: ya tenía pueblos, culturas y …

Norita he´i que el 12 de octubre no se festeja, pero se honra.

Para Norita Rodríguez el 12 de octubre es una herida que la historia no debe borrar ndaje. “América no fue descubierta: ya tenía pueblos, culturas y civilizaciones. La conquista trajo despojo, violencia y el silenciamiento de sus voces”, así es como la mediática celebra el Día de la Raza.

Más adelante tiró, “no es una fecha para festejar, sino para recordar, honrar la resistencia indígena y defender su dignidad. La memoria histórica no es venganza: es conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la justicia”, he´i la que durante el mundial confesó tener nacionalidad española avei.