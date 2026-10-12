Vitamina: “no nos gusta vernos en lugares en los que no queremos estar” El DT del Franjeado asegura que no reprocha nada a sus jugadores, pero aseguró que lo que todos deseaban en esta fecha que pasó era quedarse con la punta.

Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, habló luego del empate ante Rubio Ñu en La Arboleda, el cual dejó al Decano expuesto a perder la punta del Torneo Clausura, la cual de momento todavía comparte con un Libertad que tampoco supo sacar ventaja empatando con Guaraní, pero que se le puede escapar si 2 de Mayo vence esta tarde a Ameliano.

Vitamina manifestó que aunque no reprocha nada de lo hecho por sus dirigidos, lo cierto es que el objetivo de todos era que Olimpia culminara esta fecha en la punta del Campeonato, de ser posible, en solitario, algo que ya no será posible.

“Más que preocupación, no nos gusta vernos en lugares que no queremos estar. Queremos estar en la punta, entendemos que hacemos todo lo posible y veremos cómo culmina la fecha. Tenemos que ser inteligentes y como digo siempre, dejamos todo por lograr un triunfo y no se consigue, pero las cosas se hicieron bien. A ese punto hay que darle valor y hay que ser inteligente en lo sucesivo” , manifestó el DT del Decano.