Abuelo encadena a su nieto desde hace 7 meses por miedo a que se lastime Una situación que parte el alma se vive en una humilde familia de Jakareñe, donde un abuelo de 79 años asegura que ya no sabe qué hacer para cuidar a…

El joven vive encadenado desde hace 7 meses, su familia teme que se haga daño. (Captura de video)

Una situación que parte el alma se vive en una humilde familia de Jakareñe, donde un abuelo de 79 años asegura que ya no sabe qué hacer para cuidar a su nieto de 24 años, a quien mantiene encadenado de uno de sus pies desde hace aproximadamente siete meses.

El abuelo contó que tomó esta drástica decisión porque su nieto, tendría problemas de salud mental y, según dijo, presenta episodios de agresividad. El hombre teme que el joven pueda lastimarse o poner en peligro a otras personas.

Pero detrás de esta dramática situación también hay una familia que vive en condiciones muy precarias y que asegura no contar con dinero para trasladar al muchacho hasta un centro especializado donde pueda recibir ayuda.

El abuelo pide desesperadamente que las autoridades intervengan y ayuden a encontrar una solución. La familia incluso plantea construir un espacio seguro, con rejas de hierro, donde el joven pueda permanecer protegido y recibir los cuidados que necesita, sin tener que recurrir a las cadenas.La madre del muchacho, de 47 años, también manifestó que atraviesa problemas de salud y pidió ayuda para enfrentar la difícil situación familiar.

Además, solicitó que el padre del joven, asuma su responsabilidad y colabore con la asistencia que necesita su hijo.Las personas que puedan colaborar o brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse al 0982 790603.

La familia espera que su pedido llegue a las autoridades y a las personas solidarias que puedan darles una mano en este momento tan difícil.