Alliana avisó que no tira la toalla y que su candidatura sigue firme para el 2028 El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó que Horacio Cartes le comunicó este martes que decidió cambiar la chapa presidencial de Ho…

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó que Horacio Cartes le comunicó este martes que decidió cambiar la chapa presidencial de Honor Colorado y apostar por Juan Carlos Baruja como candidato a presidente para las elecciones del 2028. Alliana contó que fue hasta la residencia de Cartes a las 10:15 de la mañana y recibió personalmente la noticia. Según relató, el propio líder de Honor Colorado le informó que había tomado la decisión de cambiar la dupla presidencial.

Pero el vicepresidente no se quedó callado y dejó bien clarito que no piensa abandonar su aspiración presidencial. “Mi candidatura sigue firme hoy”, lanzó sin vueltas en una conferencia de prensa, dejando en claro que no está dispuesto a tirar la toalla.

Alliana recordó que su postulación fue respaldada por una mayoría durante una plenaria en la que participaron unos 3.500 dirigentes. Por eso, considera que tiene un compromiso con quienes apoyaron su candidatura.

“Desde un comienzo pedí respetar los acuerdos, lastimosamente no se cumplió conmigo, hice mi reclamo y evidentemente eso no cayó bien”, expresó

El vicepresidente también aseguró que lo único que pidió fue respeto. “Lo único que vine pidiendo es respeto a mi persona”, expresó, y recordó su relación política con Cartes: “Siempre fui muy leal, especialmente a Cartes”, he’i¿Le ofrecieron otros espacios para que acepte el cambio? Alliana confirmó que sí. “Sí, vinieron algunos ofrecimientos dentro del movimiento”, reconoció, aunque aclaró que todavía se tomará su tiempo para analizar qué hará.

Lo que sí dejó en claro es que su objetivo sigue siendo llegar al Palacio de López. “Quiero ser presidente de la República, tengo la capacidad”, afirmó y agregó que “voy a ser un presidente que tenga autonomía”.

Consultado sobre si formará otro movimiento o si seguirá compitiendo dentro de la ANR, respondió que todavía no tiene una decisión tomada: “No sé, eso vamos a ver más adelante”, he’i

Además, salió al paso de los rumores que circularon en las redes sociales sobre la supuesta creación de un nuevo movimiento con las siglas SP. “No existe nuevo movimiento y mucho menos con esas siglas”, aclaró. Alliana también agradeció al Consejo de Gobernadores por el respaldo a su candidatura y lanzó otra frase que llamó la atención: “Nosotros hasta hace poco practicábamos la democracia”, puntualizó.