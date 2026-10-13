BCP habla de un fuerte sistema financiero hína

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El Banco Central del Paraguay (BCP) ratificó que el sistema financiero nacional mantiene niveles adecuados de solvencia y liquidez, operando con absoluta normalidad. En el marco de las respuestas remitidas a la Cámara de Senadores, la banca matriz subrayó que la solidez actual de la banca es el resultado de un esquema de supervisión continua y preventivo, diseñado para salvaguardar el ahorro del público y garantizar la estabilidad micro y macroeconómica.

Desde la autoridad regulatoria explicaron que los mecanismos de control –que abarcan inspecciones periódicas, seguimiento de estados financieros y la aplicación de medidas correctivas– permiten constatar eventuales fallas o faltas dentro del sector bancario y que los pedidos de corrección constituyen un proceso ordinario dentro del sistema de regulación. Estas herramientas permiten que las entidades financieras mantengan estándares prudenciales óptimos ante eventuales riesgos, asegurando la continuidad de las operaciones y la fluidez del crédito en la economía.

Sumarios en el sistema bancario

La aplicación de sumarios dentro del sistema bancario forma parte del funcionamiento habitual de los mecanismos de regulación. De acuerdo con los antecedentes del BCP, existen actualmente 11 sumarios administrativos registrados que involucran a siete bancos de plaza por diversas presuntas faltas, entre ellos un caso vinculado a normativas de prevención de lavado de dinero con una sanción superior a los USD 9 millones.

Estos antecedentes reflejan la aplicación recurrente de los instrumentos de control sobre las entidades financieras. La resolución de los expedientes pendientes corresponderá de manera exclusiva al Banco Central, sobre la base de la documentación formal y los trámites administrativos en curso.

Respaldo legislativo a la gestión técnica del BCP

En el ámbito parlamentario, el informe de la banca matriz fue recibido como una señal de previsibilidad. Legisladores y referentes de las comisiones económicas del Congreso destacaron el rigor técnico con el que el BCP conduce la supervisión del sistema de pagos y de las entidades de plaza.

Integrantes de la representación legislativa coincidieron en que la actuación transparente y oportuna del regulador refuerza la confianza en el sistema monetario nacional. Asimismo, enfatizaron que el cumplimiento estricto de las exigencias normativas por parte de las instituciones financieras demuestra la eficacia de los controles vigentes y consolida la fortaleza del mercado paraguayo frente a la ciudadanía y a los inversores.

Confianza hacia la banca matriz

Por otro lado, la presentación del informe del Banco Central del Paraguay (BCP) ante el Senado generó igualmente expresiones de respaldo y confianza de analistas económicos, sectores empresariales, representantes de jubilados, referentes políticos y otros actores.

Las manifestaciones destacaron la importancia de preservar la autonomía técnica de la banca matriz y de la Superintendencia de Bancos, así como el papel de la supervisión para garantizar la estabilidad, solvencia y liquidez del sistema financiero.

También se remarcó la necesidad de que las evaluaciones se sustenten en criterios técnicos, procedimientos institucionales y evidencias verificables. El respaldo expresado refuerza la relevancia del BCP como garante de la confianza pública y de la seguridad del sistema financiero, en un contexto de cuestionamientos y debate sobre la supervisión bancaria.

Y, a pesar de la diversidad de opinión que manejan estos referentes de la sociedad, el factor común que destacaron es la necesidad de que el BCP y la Superintendencia de Bancos se manejen exclusivamente con criterios técnicos, fuera de la influencia de sectores políticos a fin de preservar la autonomía y la transparencia que durante más de dos décadas permitieron al país alcanzar los estándares más altos de eficiencia para lograr significativos avances para la economía nacional como sin lugar a dudas es el grado de inversión.