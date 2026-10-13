“Blas (Riveros) bajó 3 kilos, se le nota, está al cien por ciento” El lateral volvió a mostrar un gran nivel ante Luqueño e ilusiona al Ciclón.

Cerro Porteño volvió a sonreír en el Torneo Clausura y todo es positivo después del 3-0 sobre Luqueño. Dentro de las buenas noticias para el Ciclón, la recuperación futbolística de Blas Riveros, una de las figuras del campeonato del 2025, es algo que emociona e ilusiona al mundo azulgrana.

“Blas está súper bien ahora, bajó 3 kilos, se le nota en la cara que está sin cachete. Está al cien por ciento, es un jugador muy disciplinado. Con el golpe que tenía no podía entrenar intenso pero ahora ya está bien”, comentó Dahiana Bresanovich, esposa de Blas, en charla con la 1080 AM.

Así también, aseguró que todo el plantel azulgrana se encuentra en condiciones de pelear por cosas importantes. “Lo que yo sé es que todos están condicionados, no solamente Blas. Cerro tuvo resultado positivo el fin de semana y esperemos que el miércoles también y sean campeones de Copa Paraguay y quién dice también del Clausura”, agregó.

El “gordito” es preocupación

Ignacio Aliseda, quien se retiró lesionado en el partido ante Sportivo Luqueño el sábado pasado, se convirtió en la gran preocupación en Barrio Obrero. El “gordito” sufrió un fuerte golpe en la pantorrilla derecha y es duda para el juego de Copa Paraguay ante San Lorenzo este miércoles (19:30) ya que no trabajó a la par de sus compañeros este lunes. El principal candidato a ocupar su lugar es Mateo Klimowicz, que ya lo reemplazó justamente en Itauguá.