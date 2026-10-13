Buscan a ñato que apuñaló a su ex

Atroz intento de feminicidio que causa rabia e indignación en Villeta. Una joven de 24 años se salvó de milagro de la muerte. La víctima volvía de laburar en su moto cuando cayó en una trampa infernal tendida por su ex, Cristian M. (31). El criminal colocó un alambre de púa entre dos árboles para derribarla y, una vez en el suelo, la cosió a siete puñaladas.

La chica terminó peleando por su vida en terapia intensiva, por lo que al principio se pensó que fue un simple asalto. Al recuperarse, la guapa mujer pudo hablar y acusó directamente al cobarde que no aceptó que ella le diera la patada. El tipo reaccionó como un loco tras ser dejado por tener otra doña e hijo, resultando ser un peligroso despechado.

La fiscala Viviana Llano ordenó su captura, pero el infeliz sigue prófugo y vecinos afirman que anda merodeando la zona. La Policía busca intensamente al desgraciado para que pague tras las rejas por esta salvajada que casi termina en tragedia.