El temporal se cobró una vida en CDE Una verdadera tragedia sacudió el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, donde una mujer de 58 años perdió la vida luego de que su humilde vivienda s…

Una verdadera tragedia sacudió el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, donde una mujer de 58 años perdió la vida luego de que su humilde vivienda se viniera abajo por culpa de las intensas lluvias.

El dramático episodio ocurrió en inmediaciones de la excantera. La mujer quedó atrapada bajo los escombros de su precaria casita, que no resistió el embate del fuerte temporal.

La muerte de la mujer se convierte en la primera víctima fatal reportada en Ciudad del Este a raíz de las lluvias que azotaron la zona, dejando una profunda tristeza y preocupación entre los pobladores.