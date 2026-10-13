Feminicida confeso: le avisó por mensaje a la mamá que mataría a su hija De momento sigue prófugo el arriero infeliz.

Terrible feminicidio en Katuete. El autor le avisó a la mamá por mensaje ndaje.

Escalofriante y macabro feminicidio en Katuete. Una mujer de 38 años fue brutalmente asesinada a puñaladas por su novio en Canindeyú. La víctima, identificada como Carla B., fue hallada sin vida sobre su cama, totalmente envuelta en sábanas y ensangrentada.

El monstruoso autor, Alexandre S. F. (31), usó el propio celular de la finada para mandarle un aterrador mensaje a su suegra. En el texto, el cobarde confesó el horrendo crimen y le dijo a la madre que rompa la puerta para encontrar el cadáver.

La autopsia reveló que la mujer falleció por un shock hipovolémico tras recibir cuchilladas en el rostro y en el tórax. En el ropero de la pieza la Policía halló el arma homicida totalmente impregnada de sangre tras la sangrienta escena.

Aunque no había denuncias formales, allegados confirmaron que el tipo era un peligroso violento que siempre la maltrataba. Ahora, el despiadado feminicida cuenta con orden de captura y la Policía presume que rajó hacia el Brasil para esconderse.