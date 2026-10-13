Figura ante Olimpia tiene como ídolo a un cerrista Vallejos, de 22 pirulos y que goza de un gran momento futbolístico, he’i que admira mucho a Gustavo Velázquez en el plano local. En tanto, de la Albirró katu eligió a Gómez y Alderete. Avei nombró a Van Dijk y Sergio Ramos.

Javier Vallejos, capitán y clave en la defensa del “Rubito” en la igualdad contra el Franjeado (0-0), habló acerca del encuentro jetu’u en Trinidad y dejó en claro que el punto sirve teniendo en cuenta la magnitud del rival.

El pelotero, consultado sobre a quiénes tiene como referentes, tanto en nuestro mundo pelotero como a nivel internacional, remarcó que “admiro mucho a Virgil van Dijk (Países Bajos), Sergio Ramos también me gustaba mucho, acá del fútbol paraguayo vamos a decirle que tengo como ídolo a Gustavo Velázquez y de la selección sería Gustavo Gómez y Alderete”, mencionó el zaguero ñarõ.

Acerca del lugar donde le gustaría chutar katu opoi que “de Sudamérica me gusta mucho el Brasileirão, creo que es muy competitivo, incluso llega casi hasta el nivel europeo. Allá en Europa sería lindo poder jugar en la Premier League, está en otro nivel”, agregó en charla con Crónica.

Sobre sus sentimientos con la institución que lo vio nacer, he’i que “yo vengo desde la Intermedia, salimos campeón ahí, obviamente tengo ese plus sentimental con el club porque estoy acá desde chico y es algo muy lindo para mí. Desde la escuela de fútbol, inferiores, hasta llegar a Primera que estoy en Rubio Ñu”, explicó.

Acto seguido, expresó sus objetivos a largo plazo, declarando que “personalmente pienso en una transferencia, jugar en el exterior, desde chico siempre soñé eso, también ser llamado algún día por la selección, llegar a poder jugar una Copa América, Mundial, ser tenido siempre en cuenta en la selección la verdad”, explicó.

Sobre el empate

“Por más que nosotros al comienzo buscamos la victoria, no se nos dieron los tres puntos, pero también dificultó un poco las condiciones de la cancha y todo eso, pero lo importante por más que no ganamos es que pudimos lograr un empate, encima contra un rival muy difícil, sabemos lo que es Olimpia, está peleando el campeonato arriba”, he’i.

Sobre la acción que se registró en los minutos finales, donde salvó a su equipo, dijo: “Pensé que estaba en offside Redes. Seguí la jugada y pude desviar la pelota”, declaró.

En cuanto a la gran actuación, tanto de él como la de su cuate en defensa sacando pelotas por arriba, tiró que “es una fortaleza que tenemos con Pedro (Álvarez), pero de igual manera siempre es bueno adaptarse a los pelotazos, si es que juegan por abajo también, hay que adaptarse a todos los sistemas cuando el rival te ataca”, añadió.

“Mantener la

categoría es

el objetivo”, opoi

Vallejos también se refirió a la remontada que vienen realizando luego de empezar nákore en el Clausura. “Creo que cambiamos el chip, los anteriores partidos jugamos bien, lastimosamente no estábamos en una buena racha porque por más que lo hacíamos bien no se nos daban los resultados, no podíamos meter los goles y nos convertían muy fácil. Ahora creo que estamos más firmes atrás, más seguros”, explicó.

“Creo que el objetivo a corto plazo es mantener la categoría, lo bueno es que dependemos de nosotros y vamos por buen camino, lastimosamente al comienzo nos costó un poco más, pero ahora gracias a Dios se nos están dando los resultados, eso es lo que nos proponemos ahora mismo”, cerró.