[VIDEO] El pedido de Graciela Nuñez: “Exijo justicia, quiero vivir, no quiero ser un número más” Una vez mas Graciela Nuñez pide ayuda a las autoridades. “¿Acaso tenemos que morir para que la justicia haga verdaderamente su trabajo?" se preguntó.

“Con tobilleras, sin poder ver a mis hijos, despojada de mi dignidad humana, soporto el rigor de una justicia indolente” declara Graciela Nuñez en un video que subió a sus redes.

A mediados de junio la exmodelo denunció con pruebas a su pareja Marco Gómez por violencia intrafamiliar, pero es a ella a quien la detuvieron y hasta le colocaron una tobillera electrónica.

Utilizando su único recurso que son las redes, ella pide una vez más ayuda a las instituciones. “No existe la protección a mujeres violentadas. El Ministerio de la Mujer envía notitas. Hay profesionales que quieren ayudar pero no solo depende de ellas. El Ministerio Público pone en tela de juicio las denuncias de las mujeres cuando el denunciado es adinerado e influyente” sigue su comunicado dejando en evidencia que las instituciones no ponen de su parte.

“Las mujeres, madres, esposas, somos revictimizadas, y estamos expuestas, incluso a que el agresor venga y nos ajusticie”.

“Exijo justicia, quiero vivir, no quiero ser un número más en la estadística como fue Fernanda, Deisy. Acaso tenemos que morir para que la justicia haga verdaderamente su trabajo sin que dependa del dinero o la influencia”.